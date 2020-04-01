Пожар в жилом доме в центре Екатеринбурге ночью вывел на улицу жильцов

09:47 | 2.04.2020

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

Минувшей ночью в Екатеринбурге произошёл пожар в жилом доме на проспекте Ленина. Из здания эвакуировали семерых жильцов.



Сообщение об инциденте поступило на пульт диспетчера в 01:28, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области. На месте происшествия работали четыре единицы техники и 17 спасателей.



В доме загорелась обшивка на балконе в одной из квартир на третьем этаже пятиэтажки. Справиться с огнём удалось за три минуты. Информации о пострадавших нет.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»