В Екатеринбурге без вести пропал ребёнок

09:11 | 2.04.2020

В Екатеринбурге разыскивают без вести пропавшего Данила Болдырева. 13-летний мальчик последний раз выходил на связь вчера, 1 апреля.



Приметы: рост 151 см, среднее телосложение, светло-русые волосы, голубые глаза. На момент пропажи был одет в красную куртку с белыми вставками, чёрную шапку с надьписью, черные штаны с тремя полосками и зелёные кросовки с синими шнурками.



Если вам известна информация о местонахождении Данила – сообщите об этом руководителю отряда Наталии по номеру телефона 89000440220.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»