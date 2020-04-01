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09:11 | 2.04.2020
В Екатеринбурге без вести пропал ребёнок
Приметы: рост 151 см, среднее телосложение, светло-русые волосы, голубые глаза. На момент пропажи был одет в красную куртку с белыми вставками, чёрную шапку с надьписью, черные штаны с тремя полосками и зелёные кросовки с синими шнурками.
Если вам известна информация о местонахождении Данила – сообщите об этом руководителю отряда Наталии по номеру телефона 89000440220.
Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»
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