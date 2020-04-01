Новости дня
21:45 | 1.04.2020
Фото: Телеграм-канал «Омбудсмен полиции»
Свердловский генерал решил бороться с коронавирусом с помощью «мигалок»
Документ адресован начальникам территориальных органов МВД и, согласно фотографии, будет действовать до отмены в установленном порядке.
Автор канала подписал фото:
«- сэр, у нас тут очаговая вспышка
- пришлите еще пять машин с мигалками, пусть отпугивают инфекцию.
*Вау-вау, коронавирус уходи, вау-вау*».
© «Вечерние ведомости»
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