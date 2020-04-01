Свердловский генерал решил бороться с коронавирусом с помощью «мигалок»

21:45 | 1.04.2020

Фото: Телеграм-канал «Омбудсмен полиции»

Начальник ГУ МВД России по Свердловской области генерал Александр Мешков подписал документ, согласно которому предупреждать распространение коронавируса COVID-19 на территории Среднего Урала будут служебные автомобили с включенными проблесковыми маячками. Фотография приказа появилась в телеграм-канале «Омбудсмен полиции».



Документ адресован начальникам территориальных органов МВД и, согласно фотографии, будет действовать до отмены в установленном порядке.



Автор канала подписал фото:



«- сэр, у нас тут очаговая вспышка

- пришлите еще пять машин с мигалками, пусть отпугивают инфекцию.



*Вау-вау, коронавирус уходи, вау-вау*».

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