В Свердловской области в нерабочую неделю существенно снизился пассажиропоток

21:08 | 1.04.2020

Фото: m24.ru

В Свердловской области транспортники зафиксировали существенное снижение пассажиропотока в нерабочую неделю, об этом сообщает Telegram-канал «СтопCOVID-2019».



Так, на межмуниципальных маршрутах пассажиров стало меньше в 2 раза, в крупных городах – на 60-70%. При этом, снижение перевозок на фоне нерабочей недели и введённого в регионе режима самоизоляции не привело к прекращению сообщений.



«Полностью ни один межмуниципальный маршрут не закрыт. Также сохраняется пригородное железнодорожное сообщение. Электрички продолжают курсировать между муниципалитетами в режиме выходного дня », – сказал министр транспорта и дорожного хозяйства области Василий Старков.



Напомним, что все автобусы и поезда в Свердловской области обрабатывают дезинфицирующими средствами.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»