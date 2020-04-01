Количество нерабочих дней в России могут увеличить

Уважаемая Анна Попова, к сожалению, не в курсе, что геометрическая прогрессия ("постоянный коэффициент прироста") дает именно экспоненциальный рост общего числа случаев. То, что именно это происходит у нас, как и в подавляющем большинстве других стран, легко видеть на сайте университета Джона Хопкинса



Достаточно выбрать "Russia" в списке стран, а в левом нижнем углу - "Logarithmic scale" (логарифмический масштаб). Видно, что в последние недели график в логарифмическом масштабе представляет собой прямую линию - это и значит рост по экспоненте. Можно посмотреть и в обычном масштабе - "confirmed cases" (подтвержденные случаи). Конечно, чтобы уменьшить наклон этой прямой и уменьшить силу "взрыва", карантин совершенно необходим, здесь она права.