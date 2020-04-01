В подмосковье пациент с положительным тестом на COVID-19 пришёл в поликлинику на рентген

20:10 | 1.04.2020

В больнице подмосковной Лобни 68-летний пациент с положительным тестом на коронавирус Михаил Журо, скрыв свой диагноз, пришёл в поликлинику, чтобы сделать рентген, об этом сообщает Telegram-канал BAZA.



Теперь все, кто находился в данный момент в помещении, должны будут соблюдать режим самоизоляции и сдать тест на заболевание.



«Каждого из вас мы должны записать, чтобы вас учесть. Каждому из вас выедет бригада медицинских работников, чтобы взять мазки. Вы с сегодняшнего момента попадёте на самоизоляцию, на карантин. Пожалуйста, не повторяйте подвиг этого доброго человека», - обратился к пациентам главврач больницы Павел Прокофьев.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»