Акция к Всемирному дню распространения информации об аутизме пройдет в Екатеринбурге дистанционно

19:33 | 1.04.2020

Фото: sochi-news.net

Акцию «Зажги синим», посвященную Всемирному дню распространения информации об аутизме в Екатеринбурге 2 апреля проведут дистанционно из-за коронавируса, об этом рассказали в департаменте информационной политики Свердловской области.



«На многих сайтах и в социальных сетях будет размещена информация об аутизме. В Instagram и Facebook с помощью специально созданной «Маски» пройдет онлайн-флешмоб «Зажги синим – поддержи людей с аутизмом». В течение нескольких дней на видеоэкранах Екатеринбурга, в том числе на внешних экранах театра балета «Щелкунчик» и Театра юного зрителя, будут транслироваться видеоролики. После каникул во всех школах общего и дополнительного образования дистанционно пройдут «Уроки доброты», – сообщила президент ассоциации «Особые люди», член Общественной палаты Свердловской области Татьяна Флеганова.



Принять участие в акции смогут все жители Свердловской области, разместив плакат или памятку в социальных сетях.



Традиционно, 2 апреля с 20:00 до 23:00 здание администрации Екатеринбурга и театра «Щелкунчик» и Театра юного зрителя будут традиционно подсвечиваться синим. Также синие огни можно будет наблюдать на улицах Ленина и Свердлова. Остальные мероприятия, посвященные Всемирному дню распространения информации об аутизме будут проведены в Екатеринбурге после снятия ограничений.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»