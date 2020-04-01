За год Роспотребнадзор забраковал 80% проверенной табачной продукции

18:36 | 1.04.2020

Фото: mediamedic.ru



За 2019 год Свердловский Роспотребнадзор проверил 2453 объекта, занимающихся реализацией табачной продукции. Около 80% изделий были забракованы, об этом сообщили в пресс-службе ведомства.



Так, из 76180 проверенных пачек сигарет и папирос 62120 были забракованы по причине нарушения правил маркировки и отсутствия сопроводительных документов.



Кроме того, было установлено 699 фактов нарушения норм законодательства в области охраны здоровья граждан от воздействия табачного дыма и последствий потребления табака. По результатам проверок было составлено 558 протоколов об административном правонарушении.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»