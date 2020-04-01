ГКБ №40 Екатеринбурга закупила дополнительные средства связи

18:16 | 1.04.2020

Фото: ГКБ №40

Сотрудники инфекционного отделения ГКБ №40 города Екатеринбурга получили 8 служебных мобильных телефонов и 4 портативные радиостанции с большим радиусом действия. Техника была закуплена на собственные средства учреждения, об этом сообщает пресс-служба администрации уральской столицы.



До этого врачи связывались с помощью личных сотовых и стационарных телефонов.



Отмечается, что рации обеспечивают высокую слышимость даже в подземном переходе между корпусами, а трубку можно держать в отдалении от лица. Такая оперативная связь появилась на всех постах в боксированных стационарных отделениях, где сейчас находятся пациенты с подозрением на коронавирус.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»