Новости дня
17:44 | 1.04.2020
Фото: muob.ru
Из-за таможни до Урала может не дойти гуманитарная помощь
Изданию стало известно, что владелец РМК Игорь Алтушкин закупил для Свердловской области 10 миллионов медицинских масок, тысячи защитных халатов, очков, перчаток и термометров, чтобы безвозмездно передать правительству, больницам и другим некоммерческим организациям области. Планировалось, что груз поможет Урале бороться с пандемией коронавируса, которая приводит к дефициту защитных товаров, особенно медицинских масок.
Рейс в столицу Урала из Гуанчжоу был намечен на 9 апреля, но, по словам благотворителей, уральская таможня требует уплатить налоги в объеме 30% от стоимости товаров. Это оказалось практически равноценно стоимости всей гуманитарной помощи.
Источник Znak.com в РМК сообщил, что закупка средств защиты для Урала идет по всему Китаю уже четвертые сутки. Общая масса гуманитарного груза достигла 19 тонн, но жертвователи продолжают закупку.
«Мы собираем груз от разных поставщиков и свозим в аэропорт отправки. Авиавласти идут нам навстречу и разрешают перелет, нам удалось найти транспортного перевозчика, который дал свой Ил-76. Но таможня нам идти навстречу не хочет и предлагают вести все это как товары народного пользования — а значит заплатить 20% НДС и таможенную пошлину в районе 10% от всех товаров. Речь идет о сумме, превышающей 300 тысяч долларов, притом, что организовать сам рейс стоило около 370 тысяч долларов», — пояснил он.
Источник издания также сообщил, что в режиме ЧС на такие товары как медицинские маски вводится нулевой налог и все раздается людям и в больнице без ограничений. «Мы даже готовы были бы заплатить налоги, но сроки согласования с таможней могут затянуться на неделю и более. Медлить нельзя — в условиях пандемии это просто преступление. Но нам на это отвечают — есть инструкция, и без инструкции ничего сделать нельзя», — рассказывает собеседник.
К данной ситуации подключился и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Она написал гарантийное письмо в таможню, в котором подтвердил, что груз из Китая Алтушкин везет в качестве гуманитарной помощи с некоммерческими целями. Также он гарантирует, что все необходимые взносы будут уплачены, однако груз нужно пропустить в период с 8 по 12 апреля из-за сильной нехватки защитных средств в медицинских учреждениях. Пока что на запрос в таможне не отреагировали.
Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»
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