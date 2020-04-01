Свердловские силовики добились перевода маленькой Ксюши из екатеринбургского интерната в обычную школу

17:26 | 1.04.2020

Фото предоставлено СУ СК России по Свердловской области

Руководство следственного управления СК России по Свердловской области оказало содействие родителям 8-летней Ксении из Екатеринбурга, которая ведёт собственный видеоблог о том, как она справляется с имеющимся у неё серьезным заболеванием. Девочка, обучающаяся сейчас в специализированной школе, выразила желание учиться в обычной общеобразовательной школе. Помощь родители Ксении нашли в силовых структурах.



Как сообщает СУ СК России по Свердловской области, руководством ведомства был организован личный приём мамы Ксении и самой школьницы. Мама девочки сообщила, что каких-либо препятствий со стороны представителей системы образования в осуществлении желания Ксении учиться в обычной школе не имеется.



По итогам состоявшегося личного приёма следственное управление СК России по Свердловской области, выражая озабоченность за дальнейшую социализацию и судьбу маленькой Ксюши, обратилось к начальнику департамента образования администрации Екатеринбурга с официальным письмом, в котором содержалась просьба рассмотреть возможность перевода девочки из специализированной школы-интерната в среднюю общеобразовательную школу.



По данным Департамента образования мэрии, свободное место в школе, в которую хочет перевестись Ксения, имеется, равно как и возможность для перевода девочки. Таким образом, в следующем учебном году Ксения начнёт учиться в новой школе. Офицеры Следственного комитета заверили семью девочки, что продолжат следить за ее судьбой и оказывать возможную помощь и поддержку.

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