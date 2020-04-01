Еще один свердловчанин вылечился от коронавируса

17:20 | 1.04.2020

Фото: Евгений Куйвашев / Instagram

Из городской клинической больницы Екатеринбурга №40 выписали еще одного пациента, излечившегося от коронавируса. Об этом сообщает губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.



Всего на Среднем Урале выписаны из больницы восемь человек. Куйвашев отметил, что обстановка в регионе спокойная, выявлено 33 случая заражения коронавирусом, ежедневно делают более 100 тесто на COVID-19/



«Обязательное тестирование проходят все возвращающиеся из-за границы, больные пневмонией, люди старше 65 лет с симптомами ОРВИ. Медикам, которые работают с пациентами с подозрением на коронавирус и с симптомами ОРВИ, делают тесты раз в неделю», – отмечает губернатор.



Евгений Куйвашев также просит свердловчан не забывать брать с собой паспорта при выходе из дома: «Мы с вами по-прежнему живем в режиме повышенной готовности, важно соблюдать введенные ранее ограничительные меры, в том числе не покидать свои дома без веских причин. Как и всегда за порядком на улицах следят сотрудники полиции. Чтобы у них не возникало лишних вопросов, гражданам, направляющимся на работу (если организации разрешено работать), в ближайший продуктовый или в аптеку, стоит брать с собой удостоверяющие личность документы».



Также губернатор напомнил, что в начале апреля в Россию прилетит несколько самолетов из Индии. Среди прилетевших будут и уральцы. «Мы полностью готовы к тому, чтобы их принять и протестировать», – заявляет Куйвашев.



Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»