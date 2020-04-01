На перекрестке Бакинских Комиссаров – Победы изменилась схема движения транспорта

16:55 | 1.04.2020

Фото: Владимир Смирнов / Facebook

На пересечении улиц Бакинских Комиссаров – Победы в Екатеринбурге изменили схему движения транспорта. Об этом сообщил депутат свердловского Заксобрания Владимир Смирнов в Facebook.



Депутат написал, что водителям, движущимся по улице Бакинских Комиссаров со стороны проспекта Космонавтов, отныне запрещен левый поворот на улицу Победы. Перед перекрестком установили знаки направлений по полосам. Теперь можно ехать только прямо либо поворачивать налево.



Водителей попросили обращать внимание на новые установленные знаки.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»