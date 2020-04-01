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15:36 | 1.04.2020

Фото: Федор Серков

Коммунальные службы Екатеринбурга очищают город

В Екатеринбурге коммунальные службы продолжают чистить улицы от пыли и грязи. Как сообщили в комитете благоустройства города, в ночь на 1 апреля семь поливомоечных машин выполняли влажную уборку муниципальных дорог, 14 тракторов и автомобилей УАЗ со спецоборудованием были задействованы в мойке тротуаров, а три бригады работали с ручными аппаратами высокого давления.

Также на дорогах и тротуарах Екатеринбурга проводилась «сухая» чистка с помощью вакуумных машин и 12 прицепных комплексов. 14 фронтальных погрузчиков и 26 самосвалов собирали и вывозили мусор и грязь, а технике в этом помогал 91 рабочий.

Сегодня днем в Екатеринбурге на влажной уборке задействовали 28 поливомоечных машин, 26 тракторов и автомобилей УАЗ, 11 бригад с ручными аппаратами высокого давления. Также в уборке города участвуют 414 рабочих.

За минувшие сутки коммунальные службы Екатеринбурга вывезли из города 431 тонну грязи и 76 тонн мусора. На влажную очистку было израсходовано 1154 кубометра воды.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»

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