В Екатеринбурге одна из поликлиник продолжила работать, несмотря на запрет плановых приёмов

14:52 | 1.04.2020

Фото: Алексей Гусев / АиФ

Детская городская поликлиника № 13, а точнее её отделение на Комсомольской 4А, продолжает приём пациентов, несмотря на решение областного Минздрава о временной приостановке планового приема граждан в медучреждениях и государственных клиниках. Об этом «Вечерним ведомостям» рассказала одна из читательниц.



Как сообщила наша читательница, на прошлой неделе у её ребёнка диагностировали бронхит. Уже на этой неделе, когда она попыталась продлить больничный в электронном виде, у неё ничего не вышло. В поликлинике ей сообщили, что для этого необходимо прийти на приём с ребёнком.



В поликлинике на Комсомольской, куда она пришла, работа продолжалась в штатном режиме, а в узких коридорах сидело множество людей с детьми, у которых были явные симптомы ОРЗ. Никакого дистанцирования здоровых детей от больных не было. Более того, женщину записали на следующий очный приём – в пятницу, 3 апреля.



В Управлении здравоохранения по Кировскому району Екатеринбурга пообещали разобраться с ситуацией, и подтвердили, что поликлиники продолжать работу не должны.



Эта ситуация явно показывает то, что в Екатеринбурге в полной мере не согласованы действия и указы властей и их прямое исполнение. Кроме того, гражданам и журналистам сейчас очень сложно дозвониться до важнейших ведомств – Минздрава, городского Управления здравоохранения и Роспотребнадзора, потому что они попросту не справляются с нагрузкой.



При этом свердловский оперативный штаб по борьбе с коронавирусом также отвечает на запросы журналистов лишь спустя сутки, а московский оперативный штаб публикует актуальную информацию о распространении инфекции в нашем регионе раньше, чем областной.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»