В Екатеринбурге осудят налетчика на пункты микрокредитования

14:35 | 1.04.2020

Фото: Отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга

В суд направили дело о разбойных нападениях на пункты микрокредитования в Екатеринбурге. Об этом сообщили в отделении по связям со СМИ городского УМВД.



3 ноября прошлого года в полицию поступили сообщения о нападениях с трех адресов. Так, около полудня налетчик, угрожая ножом, похитил из микрокредитной организации на улице Сыромолотова пять тысяч рублей. Около 17:30 аналогичный налет был совершен на Родонитовой, откуда грабитель забрал две тысячи рублей. А через три часа поступила сообщение о нападении из магазина, расположенного на улице Ильича, где было похищено 5=пять с половиной тысяч рублей.



Сотрудники УМВД выявили и изобличили злоумышленника в тот же день. Его задержали во дворе дома, в котором обвиняемый снимал жилье. Налетчиком оказался безработный, ранее неоднократно судимый за имущественные преступления и незаконный оборот наркотиков 39-летний житель Режа. Также удалось установить его причастность к совершению еще семи грабежей и разбоев, совершенных на территории Екатеринбурга и Режа. Мужчина полностью признал свою вину.



Во время осмотра съемной квартиры мужчины сотрудники полиции обнаружили нож и сигнальный пистолет. Их он использовал при совершении нападений.



Уголовное дело по 162 статье УК РФ «Разбой» было направлено в Кировский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу. Злоумышленнику светит до 10 лет лишения свободы. До решения суда обвиняемый будет находиться под стражей.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»