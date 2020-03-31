В Свердловской области снижается заболеваемость ОРВИ

13:50 | 1.04.2020

Фото: news.myseldon.com

С 23 по 29 марта 2020 года в Свердловской области зарегистрировано 29,8 тысяч случаев заболевания ОРВИ, что на 16% ниже уровня предыдущей недели. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор.



В столице Урала за прошлую неделю зарегистрировали 12,1 тыс. случаев заболевания. Это на 24% ниже показателей прошлой недели. В рамках «дозорного» и диагностического лабораторного мониторинга в регионе за неделю обследовали 339 человек. У пациентов обнаружили вирусы гриппа Грипп А (Н1N1) и В, а также риновирусы, РС-вирусы, коронавирусы сезонные, боковирусы и другие.



Также за указанный период зарегистрировали 782 случая с предварительным диагнозом «пневмония». Это на 10% ниже показателей прошлой недели, но на 19% выше уровня аналогичного периода прошлого года.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»