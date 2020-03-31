Новости дня
13:50 | 1.04.2020
Фото: news.myseldon.com
В Свердловской области снижается заболеваемость ОРВИ
В столице Урала за прошлую неделю зарегистрировали 12,1 тыс. случаев заболевания. Это на 24% ниже показателей прошлой недели. В рамках «дозорного» и диагностического лабораторного мониторинга в регионе за неделю обследовали 339 человек. У пациентов обнаружили вирусы гриппа Грипп А (Н1N1) и В, а также риновирусы, РС-вирусы, коронавирусы сезонные, боковирусы и другие.
Также за указанный период зарегистрировали 782 случая с предварительным диагнозом «пневмония». Это на 10% ниже показателей прошлой недели, но на 19% выше уровня аналогичного периода прошлого года.
Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»
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