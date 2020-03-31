На Среднем Урале не зарегистрированы новые случаи COVID-19

13:31 | 1.04.2020

Фото: qoldasy.kz

На Среднем Урале не выявили новые подтвержденные случаи заражения коронавирусом. Об этом сообщает телеграмм-канал СтопCOVID-19 со ссылкой на Роспотребнадзор.



Всего в Свердловской области на сегодняшний день зарегистрировано 33 случая заражения коронавирусной инфекцией. Состояние троих пациентов оценивается как тяжелое, пятерых – средней тяжести, а остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.



Напомним, что семь свердловчан уже выздоровели, их выписали из больницы.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»