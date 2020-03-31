В Екатеринбурге из-за неисправного ноутбука загорелась квартира

12:59 | 1.04.2020

Фото «Ночные новости»

В Екатеринбурге намедни произошел пожар в квартире на улице Амундсена. Огонь распространился на 10 квадратных метров.



По данным сотрудников МЧС, квартира загорелась из-за возгорания ноутбука, оставленного включенным на ночь.



Владельца жилища и ноутбука доставили в горбольницу №40 с ожогами нижних конечностей. Также сообщается, что в пожаре погиб кот владельца квартиры.



Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»