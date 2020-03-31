Полиция Нижнего Тагила заинтересовалась мужчиной, пошутившим о коронавирусе

12:37 | 1.04.2020

Фото: ru.telegram.one

Полиция Нижнего Тагила проводит проверку по инциденту, который произошел в магазине «Магнит», где неизвестный распространял недостоверную информацию о коронавирусе.



Сегодня утром, 1 апреля, по словам очевидцев, молодой человек приставал к покупателям и продавцам с разговорами о дефиците медицинских масок и перчаток. Также он рассказывал о недавнем возвращении из Европы, где идет эпидемия коронавируса, отмечает издание tagilcity.ru.



Сотрудники ММУ МВД «Нижнетагильское» уже установили личность «шутника» и выяснили, что в последнее время мужчина не выезжал из России.



Отметим, в России введена уголовная ответственность за распространение ложной информации о коронавирусе. Так, в Озерске на 30 тысяч рублей оштрафовали женщину за публикацию в соцсети непроверенной информации о заболевании.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»