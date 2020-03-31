Свердловские медики проверили более 16 тысяч проб на коронавирус

12:21 | 1.04.2020

Фото: visualrian.ru

За минувшие сутки в Свердловской области проведено 1374 исследования проб на коронавирус, взятых у людей, у которых есть подозрения на заболевание, и обследовано 1323 человека.



Отметим, всего свердловскими медиками проведено 16 188 исследований, обследовано 12 571 человек.



Добавим, под медицинским наблюдением на момент публикации в России остаются более 215 тысяч человек. Всего проведено 536,7 лабораторных исследований на наличие коронавируса, сообщает Роспотребнадзор.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»