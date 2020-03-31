Новости дня
12:02 | 1.04.2020
ЕМУП «Спецавтобаза» приостановило начисления платежей ряду хозяйствующих субъектов
• Дошкольные образовательные учреждения;
• Общеобразовательные учреждения;
• Учреждения начального и среднего профессионального образования, высшего профессионального и послевузовского образования или иные учреждения, осуществляющие образовательный процесс;
• Учреждения дополнительного образования, за исключением Екатеринбурга;
• Научно-исследовательские, проектные институты и конструкторские бюро Екатеринбурга;
• Библиотеки, архивы;
• Выставочные залы, музеи,
региональный оператор проведет перерасчет автоматически. Об этом сообщает пресс-служба муниципального предприятия.
В сообщении говорится, что любой потребитель может уточнить, распространяется ли перерасчет за этот период, на него. Для этого нужно позвонить на горячую линию 8-800-775-00-96 или отправить СМС, сообщение в WhatsApp или Viber по номеру 8-904-547-00-88. В сообщении нужно указать тему обращения: перерасчет, номер договора, ИНН, адрес объекта.
Всем остальным категориям хозяйствующих субъектов либо в том случае, если приостановление деятельности предприятия вышло за пределы периода с 28 марта по 5 апреля, нужно направить регоператору официальное заявление на перерасчет с обязательным указанием срока приостановления деятельности. К заявлению необходимо приложить подтверждающие документы. Все это можно сделать двумя путями — либо отправить письмо на sab@sab-ekb.ru, либо оставить заявку в «Личном кабинете» на официальном сайте ЕМУП «Спецавтобаза».
Напомним, «автоматические» перерасчёты отразятся в платежных документах апреля, которые потребители получат в мае. Те, кто успеет подать заявление на перерасчет до 10 апреля, получат его также в апрельской квитанции, если после 10 апреля – только в майских квитанциях в июне.
«Обращение с твердыми коммунальными отходами – социально-значимое направление работы. Предприятие продолжит бесперебойно предоставлять коммунальную услугу в соответствии с установленными графиками», — отметила директор ЕМУП «Спецавтобаза» Наталья Зубова.
Ранее регоператор сообщал, что все вопросы, касающиеся системы обращения с отходами, абоненты могут решить, не выходя из дома. Подробная информация о возможностях онлайн-сервисов размещена на официальном сайте ЕМУП «Спецавтобаза» sab-ekb.ru в разделе «Новости».
© «Вечерние ведомости»
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