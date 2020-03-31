В Первоуральске неизвестные воспользовались карантином и разворотили салон красоты

11:46 | 1.04.2020

Фото: vk.com

В Первоуральске мародеры разворотили салон красоты, воспользовавшись закрытием учреждений на нерабочую неделю.



Неизвестные разбили стекло входной двери, устроили хаос и украли технику и косметическое средство для ухода за волосами.



Сейчас в обстоятельствах произошедшего разбирается полиция.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»