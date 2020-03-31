В Екатеринбурге задержан злоумышленник, подозреваемый в краже денег у почтальонов

11:24 | 1.04.2020

Фото: obltv.ru

В отношении разбойника, нападающего на почтальонов в Екатеринбурге, возбуждено уголовное дело.



Как рассказали в полиции, известно о двух случаях нападения на сотрудников, разносящих пенсию. Первый инцидент произошел 14 февраля. Неизвестный поджидал разносчика в подъезде дома на улице Испанских Рабочих. Когда женщина вошла в подъезд, злоумышленник выхватил сумку с деньгами и убежал, в сумке было больше 100 тысяч рублей.



Через месяц история повторилась, и вновь на Испанских Рабочих. Мужчина угрожал почтальону предметом, похожим на нож, и забрал сумку с деньгами — там было 450 тысяч рублей.



Пострадавшие не смогли описать злоумышленника, так как на нем во время нападения была маска. Однако сотрудники полиции смогли установить личность разбойника: им оказался 25-летний мужчина, бабушка которого и проживает на Испанских Рабочих.



В ходе следствия выяснилось, что навещая бабушку, грабитель разузнал, в какое время приносят пенсию, и решил так подзаработать. Похищенные деньги мужчина потратил на свои нужды.



Теперь в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статьям 161 и 162 УК РФ (грабеж, разбой).

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»