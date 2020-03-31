В Свердловской области на ремонт моста через реку Суетка выделят более 92 млн рублей

11:01 | 1.04.2020

Фото: oblgazeta.ru

ФКУ «Уралуправтодор» ищет подрядчика, который отремонтирует мост через реку Суетка, расположенный на км 221+025 автодороги Р-351 Екатеринбург – Тюмень. Сумма контракта составляет 92,4 млн рублей.



Согласно документам, опубликованным на сайте госзакупок, после капитального ремонта число полос на мосту должно увеличиться с двух до четырех, а расчётная скорость должна снизиться со 120 до 100 км/ч.



Отметим, подать заявку на участие в аукционе можно до 6 мая 2020 года. Срок выполнения ремонтных работ – 20 ноября 2021 года.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»