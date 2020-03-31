Новости дня
10:39 | 1.04.2020
Фото: photoforum.ru
Некоторым жителям Екатеринбурга режим самоизоляции придется соблюдать без электричества
1 апреля с 8:00 до 19:00 электричество выключат по следующим адресам:
- улица Далекая, 57-79;
- улица Зенитчиков, 102-114, 118-138;
- улица Латышская, 87-95, 90, 101-121, 108-118, 122-140;
- улица Лезгинская, 82, 84;
- улица Санаторная, 71;
- улица Эскадронная, 106-118;
- переулок Малахитовый, 51-83, 56, 68-72, 76-80;
- переулок Обходной, 37;
- улица Окружная, 4;
- улица Селькоровская, 70, 72, 74, 76/2.
Также без электроэнергии в этот день останутся остановочный комплекс на улицах Селькоровская, 76 и Селькоровская, 76/2.
2 апреля с 8:00 до 19:00 по следующим адресам:
- улица Латышская, 82-102, 90;
- улица Лезгинская, 69-87, 93-125, 48-102;
- улица Санаторная, 71, 73-77, 64-68, 86.
2 и 3 апреля с 9:00 до 18:00 без коммунального блага останутся жители Горного Щита, проживающие по следующим адресам:
- улица Колхозная, 1, 1а, 1г, 2а, 2б, 2в;
- улица Коммунистическая, 1-17, 2-12;
- улица Кооперативная, 4, 6;
- улица Красная, 17-37, 41, 22-60;
- улица Красноармейская, 1а-45, 18-70;
- улица Ленина, 6;
- улица Октябрьская, 1-21а, 2-20;
- улица Партизанская, 1-13, 2-12;
- улица Первомайская, 1-37, 2-20а;
- улица Пионерская, 1-13а, 2-6а;
- улица Розы Люксембург, 1-5, 2-6;
- улица Титова, 1-13, 17-31, 2-4, 8а-14а;
- улица Толстого, 1, 1б, 3а, 2-6, 6а;
- улица Тополиная, 1-17, 2-20;
- улица Уральская, 1-11а, 2-10.
4 апреля с 8:00 до 19:00 по следующим адресам:
- переулок Обходной, 37;
- улица Окружная, 4;
- улица Селькоровская, 70, 72;
- улица Селькоровская, 76/1.
Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»
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