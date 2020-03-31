Новости дня
10:18 | 1.04.2020
Фото: vesti.ru
За неправильный выгул собак в Свердловской области начнут наказывать
Наиболее примечательными стали два случая в Новоуральске. Там во время проверок задержаны двое граждан, которые недавно вернулись из-за границы и нарушили режим обязательной двухнедельной самоизоляции, – они выгуливали собак.
Административные протоколы были составлены в отношении обоих жителей Новоуральска. Нарушители признали вину и объяснили свое поведение тем, что домашних животных больше не кому было вывести на прогулку.
Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»
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