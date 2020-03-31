На Среднем Урале ищут без вести пропавшего 29-летнего мужчину

09:50 | 1.04.2020

Фото: Поисковый отряд «Лиза Алерт»

В Свердловской области ищут 29-летнего Ивана Ленкова. Мужчина ушел из дома в поселке Атиг 28 марта и не вернулся.



Приметы: рост 175 см, нормального телосложения, светло-русые волосы.



На момент пропажи мужчина был одет в черный пуховик, серые спортивные штаны и черные полуботинки. При себе у пропавшего имелась серая спортивная сумка.



Если вам что-либо известно о местонахождении Ивана Владимировича, просим позвонить по номеру 8-800-700-54-52 или 112. Также вы можете сообщить имеющуюся информацию инфоргу отряда «Лиза Алерт» Олесе 8-922-21-90-672.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»