Миграционные службы Свердловской области меняют режим работы из-за коронавируса

В Свердловской области миграционные подразделения регионального ГУ МВД меняют режим работы из-за угрозы распространения коронавируса.Как сообщают в ведомстве, в миграционные подразделениях ограничены личные приемы граждан, прекращены прием документов, оформление и выдача приглашений на въезд в Российскую Федерацию иностранным гражданам и лицам без гражданства. Теперь личные обращения возможны только при экстренной необходимости и по предварительной записи.Оформление загранпаспорта для выезда из страны в связи со смертью родственника возможно лишь при наличии копии свидетельства или справки о смерти гражданина и документа, подтверждающего степень родства между людьми.По всем вопросам необходимо обращаться по следующим номерам телефонов: