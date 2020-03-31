В Нижнем Тагиле без вести пропал 54-летний мужчина

09:18 | 1.04.2020

Фото: Поисковый отряд «Лиза Алерт»

Отряд «Лиза Алерт» объявил о начале поисков 54-летнего Дмитрия Костромина. Он ушел из дома в Нижнем Тагиле 13 марта и не вернулся.



Приметы: рост 180 см, худощавого телосложения, темно-русые волосы с проседью, серые глаза.



В качестве особых примет указана хромота.



На момент пропажи мужчина был одет в черную куртку, темно-серые джинсы, темно-синие кроссовки и черную шапку.



Если вам что-либо известно о местонахождении Дмитрия Александровича, просим позвонить по номеру 8-800-700-54-52 или 112. Также вы можете сообщить информацию инфоргу «Лизы Алерт» Ларисе 8-904-547-27-43.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»