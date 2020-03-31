Ещё пять человек скончались от коронавируса в Москве

02:14 | 1.04.2020

Yandex.ru/images

Пять пожилых пациентов в возрасте от 61 до 74 лет с коронавирусом скончались в Москве. Кроме подтвержденной пневмонии, у всех из них имелись хронические заболевания - кардиосклероз, гипертоническая болезнь, ХОБЛ, сахарный диабет и онкология, сообщают в московском оперативном штабе.



Четверо из скончавшихся находились на искусственной вентиляции лёгких.



Столичный Оперативный штаб напомнил о необходимости неукоснительного соблюдения режима самоизоляции.

© «Вечерние ведомости»