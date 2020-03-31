В Свердловской области коронавирус подозревают у 190 человек

22:54 | 31.03.2020

Фото: news.myseldon.com

190 человек в Свердловской области находятся в стационарах с подозрением на коронавирусную инфекцию, об этом сообщает региональный Роспотребнадзор.



Напомним, что в области лабораторно подтверждено 33 случая заражения, причем 3 человека уже выписаны из больницы.



Также под медицинским наблюдением на сегодняшний день находятся 11355 граждан. За минувшие сутки врачи обследовали 798 человек, провели 804 исследования.



Всего с 1 февраля было обследовано 10129 человек.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»