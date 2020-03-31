Сотрудники МЧС попросили свердловчан соблюдать правила пожарной безопасности на выходных

19:35 | 31.03.2020

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Сотрудники ГУ МЧС призвали жителей Свердловской области правила пожарной безопасности во время нерабочей недели.



Как сообщает Telegram-канал «СтопCOVID-19», спасатели попросили оградить от огнеопасных предметов детей, не перегружать электропроводку и не оставлять включенные электроприборы без присмотра.



Также жителям Свердловской области следует следить за топящимися печами, быль осторожными при использовании открытого огня и исключить хранение бытовых газовых баллонов дома.



Кроме того, дома необходимо иметь огнетушитель, а обо всех ЧП сообщать по телефонам 101 или 102.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»