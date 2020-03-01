В Екатеринбурге пациентку с COVID-19 подключили к аппарату ИВЛ

18:40 | 31.03.2020

Фото: pravdaurfo.ru



В уральской столице одну из пациенток, больных коронавирусом, подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, об этом рассказал вице-губернатор Павел Креков на брифинге сегодня, 31 марта.



Отмечается, что женщине 75 лет, сейчас за ней установлен особый контроль.



Состояние трех пациентов является тяжелым, ещё троих – средней тяжести.



Напомним, сейчас в Свердловской области зафиксировано 33 случая заболевания коронавирусом.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»