Два рыбака провалились под лёд на Урале

17:51 | 31.03.2020

Сегодня днём в Свердловской области два рыбака провалились под лёд в 100 метрах от берега. Их вытащили сотрудники Уральского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России, которые дежурили на станции Белоярского водохранилища.



Сообщение об инциденте поступило на пульт диспетчера от очевидцев в 14:15. Спасатели оперативно отправились на аэролодке «Пиранья» на помощь рыбакам.



Сотрудники МЧС в гидрокостюмах добрались до рыбаков ползком по льду, надели на них спасательные круги и с помощью верёвок вытащили их на борт спасательного судна. Мужчин доставили на спасательную станцию Заречного, куда приехала бригада скорой медицинской помощи. От госпитализации они отказались.



На рыбаков составлены акты об административном правонарушении за выход на лёд под запрещающие знаки. Теперь им грозит штраф до пяти тысяч рублей.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»