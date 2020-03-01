Новости дня
17:51 | 31.03.2020
Два рыбака провалились под лёд на Урале
Сообщение об инциденте поступило на пульт диспетчера от очевидцев в 14:15. Спасатели оперативно отправились на аэролодке «Пиранья» на помощь рыбакам.
Сотрудники МЧС в гидрокостюмах добрались до рыбаков ползком по льду, надели на них спасательные круги и с помощью верёвок вытащили их на борт спасательного судна. Мужчин доставили на спасательную станцию Заречного, куда приехала бригада скорой медицинской помощи. От госпитализации они отказались.
На рыбаков составлены акты об административном правонарушении за выход на лёд под запрещающие знаки. Теперь им грозит штраф до пяти тысяч рублей.
Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»
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