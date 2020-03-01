Новости дня
17:27 | 31.03.2020
Пошёл к соседу с ломом: на Урале перед судом предстанет 41-летний мужчина
По данным следствия, днём 8 марта обвиняемый решил выяснить отношения со своим соседом, взяв с собой лом-гвоздодёр и пошёл к соседскому участку. Взломав калитку и входную дверь, незаконно проник в дом. Хозяин вызвал на место происшествия сотрудников полиции.
В ходе расследования уголовного дела обвиняемый признал свою вину в полном объёме и раскаялся в содеянном. Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»
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