В Екатеринбурге просят помощи в поисках родных найденной бабушки

16:27 | 31.03.2020

Фото: Поисковый отряд «Лиза Алерт»

В Екатеринбурге волонтёры просят помощи в поисках родственников 89-летней Альфинур Миниахметовой. С 30 марта она находится в медицинском учреждении города.



Приметы: рост 157 см, xудощавое телосложение, голубые глаза, тёмно-русые короткие волосы с проседью. Была одета в штаны цвета "хаки" и блузу в цветочек.



Если вам знакома бабушка или её родственники – сообщите об этом инфоргу поиска Ларисе по номеру телефона 8-904-547-27-43.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»