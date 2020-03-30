Свердловская область готовится к ухудшению ситуации с коронавирусом

15:58 | 31.03.2020

Полпред президента Николай Цуканов и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев посетили временный госпиталь, подготовленный в рамках учений в МВЦ «Екатеринбург-Экспо».



Куйвашев отметил, что хоть сейчас и нет потребности в таком количестве коек (их установлено 3 000), это важно было сделать на случай ухудшения эпидемиологической обстановки по коронавирусу. По словам губернатора, временный госпиталь необходимо доработать. Для этого он поручил продумать возможность установки в МВЦ аппаратов ИВЛ и другой медтехники.



«Мы должны быть готовы к худшему сценарию развития ситуации, хотя, конечно, надеемся, что он нам не пригодится»,- резюмировал губернатор.



В ходе тренировки в «Екатеринбург-ЭКСПО» были отработаны действия для оперативного развертывания спальных мест, медпункта, мест отдыха, точки питания, информационного центра и другой инфраструктуры, которая может потребоваться в таком пункте.



Напомним, по последним данным, коронавирусом в Свердловской области заражено 33 человека, в России – 2 337 человек.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»