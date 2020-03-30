Новости дня
15:42 | 31.03.2020
В Екатеринбурге уже в апреле начнут подготовку к параду Победы
Репетиции движения техники также запланированы на 16, 21, 23 апреля и другие дни. Последняя тренировка войск Екатеринбургского гарнизона перед парадом на Площади 1905 года пройдет 7 мая.
Всвязи с репетициями в городе будут закрывать для движения некоторые улицы. График:
14, 16,21 и 23 апреля с 07.40 до 09.30 закроют движение перекроют на Дорожной, от Окраинной до Городской. 14, 16, 21 и 23 апреля с 09.00 до 13.00:
- на Новосибирской второй, от Палисадной до Чемпионов;
- на Зенитчиков, от Палисадной до Братской;
- на Палисадной, от Новосибирской второй до Окраинной;
- на Окраинной, от Палисадной до Эскадронной;
- на Эскадронной, от Окраинной до Новосибирской второй.
С 20.00 20 апреля до 04.00 21 апреля, с 20.00 24 апреля до 04.00 25 апреля, с 20.00 27 апреля до 04.00 28 апреля:
- на проспекте Ленина, от Пушкина до Хохрякова;
- на 8 Марта, от Малышева до Бориса Ельцина;
- на Бориса Ельцина, от 8 Марта до дома № 10 на Бориса Ельцина.
С 20.00 29 апреля до 04.00 30 апреля, с 20.00 2 мая до 04.00 3 мая, с 20.00 4 мая до 04.00 5 мая, с 05.00 до 12.00 7 мая:
- на проспекте Ленина, от Тургенева до Репина;
- на Репина, от проспекта Ленина до Малышева;
- на Татищева, от Репина до Мельникова;
- на 8 Марта, от Малышева до Бориса Ельцина;
- на Бориса Ельцина, от 8 Марта до дома № 10 на Бориса Ельцина.
С 19.00 29 апреля, 2 мая и 4 мая; с 05.00 7 мая и 9 мая:
- на Окраинной, от Палисадной до Дорожной;
- на Палисадной, от Окраинной до Новосибирской второй;
- на Зенитчиков, от Палисадной до Братской;
- на Патриса Лумумбы, от Братской до Московской;
- на Московской, от Патриса Лумумбы до проспекта Ленина;
- на пандусах транспортной развязки на Московской;
- на Посадской, от Большакова до Пальмиро Тольятти;
- на Пальмиро Тольятти, от Посадской до Московской.
Также будет запрещена стоянка автомобилей на площади 1905 года с 20.00 29 апреля до 04.00 30 апреля, с 20.00 2 мая до 04.00 3 мая, с 20.00 4 мая до 04.00 5 мая, с 05:00 до 12.00 7 мая.
Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»
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