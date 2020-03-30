В Екатеринбурге уже в апреле начнут подготовку к параду Победы

15:42 | 31.03.2020

В Екатеринбурге будут готовиться к параду в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Согласно плану, тренировки начнутся уже 14 апреля.



Репетиции движения техники также запланированы на 16, 21, 23 апреля и другие дни. Последняя тренировка войск Екатеринбургского гарнизона перед парадом на Площади 1905 года пройдет 7 мая.



Всвязи с репетициями в городе будут закрывать для движения некоторые улицы. График:



14, 16,21 и 23 апреля с 07.40 до 09.30 закроют движение перекроют на Дорожной, от Окраинной до Городской. 14, 16, 21 и 23 апреля с 09.00 до 13.00:



- на Новосибирской второй, от Палисадной до Чемпионов;

- на Зенитчиков, от Палисадной до Братской;

- на Палисадной, от Новосибирской второй до Окраинной;

- на Окраинной, от Палисадной до Эскадронной;

- на Эскадронной, от Окраинной до Новосибирской второй.



С 20.00 20 апреля до 04.00 21 апреля, с 20.00 24 апреля до 04.00 25 апреля, с 20.00 27 апреля до 04.00 28 апреля:



- на проспекте Ленина, от Пушкина до Хохрякова;

- на 8 Марта, от Малышева до Бориса Ельцина;

- на Бориса Ельцина, от 8 Марта до дома № 10 на Бориса Ельцина.



С 20.00 29 апреля до 04.00 30 апреля, с 20.00 2 мая до 04.00 3 мая, с 20.00 4 мая до 04.00 5 мая, с 05.00 до 12.00 7 мая:



- на проспекте Ленина, от Тургенева до Репина;

- на Репина, от проспекта Ленина до Малышева;

- на Татищева, от Репина до Мельникова;

- на 8 Марта, от Малышева до Бориса Ельцина;

- на Бориса Ельцина, от 8 Марта до дома № 10 на Бориса Ельцина.



С 19.00 29 апреля, 2 мая и 4 мая; с 05.00 7 мая и 9 мая:



- на Окраинной, от Палисадной до Дорожной;

- на Палисадной, от Окраинной до Новосибирской второй;

- на Зенитчиков, от Палисадной до Братской;

- на Патриса Лумумбы, от Братской до Московской;

- на Московской, от Патриса Лумумбы до проспекта Ленина;

- на пандусах транспортной развязки на Московской;

- на Посадской, от Большакова до Пальмиро Тольятти;

- на Пальмиро Тольятти, от Посадской до Московской.



Также будет запрещена стоянка автомобилей на площади 1905 года с 20.00 29 апреля до 04.00 30 апреля, с 20.00 2 мая до 04.00 3 мая, с 20.00 4 мая до 04.00 5 мая, с 05:00 до 12.00 7 мая.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»