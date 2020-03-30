В Екатеринбурге за нарушение карантина опечатали автосалон

15:21 | 31.03.2020

Фото: пресс-служба УФССП России по Свердловской области

По решению Чкаловского районного суда в Екатеринбурге за нарушение карантина приостановили деятельность автосалона «Автобан-Юг» (ул. Селькоровская, 23). Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Свердловской области.



Автосалон продолжал работать в объявленную Президентом РФ нерабочую неделю. Кроме того, он продолжил свою деятельность, несмотря на введённый главой региона режим повышенной готовности и принятие допили по защите населения от новой коронавирусной инфекции.



Автосалон закрыли на девять суток. Судебными приставами опечатаны входные группы. Руководитель предприятия предупреждён об ответственности в случае возобновления деятельности.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»