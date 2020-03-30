Новости дня
14:36 | 31.03.2020
Число заражённых коронавирусом в Свердловской области возросло до 33
Больные находятся под наблюдением врачей в екатеринбургской ГКБ №40. Состояние троих пациентов оценивается как тяжелое, троих – средней тяжести, остальные заболевшие в удовлетворительном состоянии.
По данным на 14:00, выздоровели и выписаны из больницы еще 4 свердловчан, у которых был подтвержден COVID-19. Таким образом, всего в регионе выписано 7 таких пациентов.
За минувшие сутки на Среднем Урале проведено 987 исследований проб на коронавирус. Медиками обследовано 970 человек. Всего специалистами проведено 14 721 исследование (обследовано 11 132 человека).
За последние сутки в России коронавирус обнаружен ещё у 500 человек. Теперь в стране 2 337 заражённых. Общее число умерших из-за коронавируса в России возросло до 17, вылечившихся – до 121.
Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»
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