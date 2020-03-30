В России зарегистрировали ещё 500 случаев заражения коронавирусом

Число заражённых коронавирусом в России за последние сутки увеличилось на 500 человек в 24 регионах. Общее число заражённых на стране составило 2 337 человек.Зафиксировано восемь летальных случаев в четырех регионах. Впервые диагнозы поставлены в Магаданской и Астраханской областях. Теперь в стране 73 региона, где зафиксирован коронавирус.За сутки по России полностью выздоровели 55 человек. Всего от коронавируса вылечились в стране 121 человек.По данным оперативного штаба Москвы, среди новых заболевших – 40 % люди в возрасте от 40 до 65 лет, около 35 % – от 18 до 40 лет. Ещё 20 % – старше 65 лет и примерно 5 % – дети. Стоит отметить, что только 10 % новых заболевших в последнее время посещали европейские страны.