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13:56 | 31.03.2020

Фото: otr-online.ru

В Первоуральске вынесли приговор местному жителю, виновному в убийстве соседа

В Первоуральске вынесли приговор 24-летнему свердловчанину, обвиняемому в убийстве своего соседа, об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

По версии следствия, в ночь 23 сентября мужчина распивал спиртное у своего знакомого, проживающего по соседству. Во время застолья между мужчинами произошёл конфликт, и обвиняемый избил оппонента, после чего придушил электрическими проводами.

В результате мужчине назначили 8 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Также суд постановил взыскать 500 тысяч рублей в счет возмещения морального вреда, причиненного родственникам погибшего.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»

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