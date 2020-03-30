В Первоуральске вынесли приговор местному жителю, виновному в убийстве соседа

13:56 | 31.03.2020

Фото: otr-online.ru

В Первоуральске вынесли приговор 24-летнему свердловчанину, обвиняемому в убийстве своего соседа, об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.



По версии следствия, в ночь 23 сентября мужчина распивал спиртное у своего знакомого, проживающего по соседству. Во время застолья между мужчинами произошёл конфликт, и обвиняемый избил оппонента, после чего придушил электрическими проводами.



В результате мужчине назначили 8 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Также суд постановил взыскать 500 тысяч рублей в счет возмещения морального вреда, причиненного родственникам погибшего.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»