Подготовку к Универсиаде-2023 в Екатеринбурга отложили на два месяца

13:31 | 31.03.2020

Фото: uralsky-rabochi.ru

В Екатеринбурге по указу губернатора Свердловской области на два месяца отложили подготовку к Универсиаде-2023.



«Внести в распоряжение правительства Свердловской области от 6 апреля 2019 года следующие изменения: в пункте 1 слова «до 1 апреля 2020 года» заменить словами «до 1 июня 2020 года», - говорится в документе.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»