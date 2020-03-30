За сутки медики Свердловской области провели 987 исследований проб на коронавирус

13:12 | 31.03.2020

Фото: riafan.ru

В Свердловской области по данным на 31 марта было проведено 987 исследований проб на коронавирус, было обследовано 970 человек.



Добавим, всего специалисты провели 14721 исследование (обследовано 11132 человека).



Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»