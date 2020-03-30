Свердловчанам напомнили, как правильно мыть руки

12:40 | 31.03.2020

Фото: Telegram-канал «СтопCOVID-19»

Жителям Свердловской области напомнили, как правильно нужно мыть руки. Подробную инструкцию опубликовали в Telegram-канале «СтопCOVID-19».



«Кроме самоизоляции и социального дистанцирования, одной из ключевых мер профилактики COVID-19 по-прежнему остается чистота рук», - пишет «СтопCOVID-19».

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»