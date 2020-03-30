В Екатеринбурге началась подготовка Генплана до 2041 года

12:35 | 31.03.2020

Фото: Администрация города Екатеринбурга

В уральской столице началась подготовка проекта Генерального плана развития Екатеринбурга до 2041 года. Об этом распорядился глава города Александр Высокинский.



«С учётом итогов общественных обсуждений проекта Генплана, городские власти приняли решение о переносе горизонта стратегического планирования с 2035 на 2041 год, продолжив разработку обновлённой редакции», - отметили в администрации Екатеринбурга.



В обсуждении проекта обещают участь интересы жителей города. Разработкой будут заниматься градостроители, архитекторы, инвесторы и представители общественности. Проект будет учитывать транспортную составляющую, объекты социальной сферы и зеленый каркас.



Планируется, что все необходимые процедуры, связанные с разработкой, будут проведены до марта 2021 года.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»