В Свердловской области сотрудники МЧС спасли тонувшего 80-летнего мужчину

12:00 | 31.03.2020

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Житель Каменска-Уральского едва не утонул, провалившись под тонкий весенний лед. 80-летнего свердловчанина спасли сотрудники МЧС.



Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, тонувшего на Волковском водохранилище пенсионера, заметил очевидец и вызвал спасателей. На место приехал пожарный караул 26-ой пожарно-спасательной части в количестве 5 человек.



«Пожарные помогли мужчине дойти до берега, сняли с него промокшие вещи и до прибытия скорой согревали в пожарном автомобиле. После мужчина был госпитализирован в больницу с переохлаждением», - отметили в МЧС.



Напомним, что выход на весенний лед является смертельно опасным.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»