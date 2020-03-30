В Екатеринбурге выписали ещё двоих пациентов, вылечившихся от COVID-19

11:20 | 31.03.2020

Фото: Instagram Евгения Куйвашева



В уральской столице из больницы выписали ещё двух пациентов, которым ставили диагноз COVID-19. Как сообщает губернатор Евгений Куйвашев в своем Instagram, они полностью здоровы.



Напомним, ранее в Екатеринбурге врачи вылечили ещё троих человек. По словам губернатора, такая низкая динамика отмечается благодаря соблюдению карантинных мер.



«За сутки в больницу с предварительным положительным результатом теста на COVID-19 поступили только два человека. Сейчас они чувствуют себя нормально, никаких осложнений нет», - сообщает Куйвашев.



Также глава региона добавил, что сегодняшняя температура воздуха +7…+15 является наиболее благоприятной для распространения коронавируса. Поэтому свердловчанам ни в коем случае не стоит нарушать режим самоизоляции.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»