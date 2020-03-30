Верующих свердловчан призвали молиться дома

11:00 | 31.03.2020

Фото: absolutera.ru

Представители разных конфессий призвали верующих жителей Свердловской области отдать предпочтение молитве дома, об этом сообщает Telegram-канал «СТОПCOVID-19».



Молиться из дома уральцев попросили представители Екатеринбургской епархии, Духовного управления мусульман Свердловской области и главный раввин Екатеринбурга и Свердловской области.



«Начиная с третьей декады марта во всех храмах Екатеринбургской митрополии по благословению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла возносится прошение на сугубой ектеньи и читается молитва во время губительного поветрия и смертоносной заразы. Просим каждого православного христианина читать данную молитву дома, дополняя ею утреннее и вечернее правила», – подчеркнули в Екатеринбургской епархии.





Председатель Духовного управления мусульман Свердловской области («Центральный муфтият»), муфтий Абдуль-Куддус Ашарин, в свою очередь, попросил уральцев в случае недомогания вызывать врача и также воздержаться от коллективных молитв.



«Никто лучше, чем специалист, не знает, что и как. А гигиена – это у нас с вами в крови. Перед каждым намазом мы совершаем омовение. А сейчас это еще больше необходимо. Ничто не убережет лучше, чем наша личная гигиена. А от коллективных молитв рекомендовано воздержаться, чтобы не посещать мечети, пока не закончится эта инфекция. Будьте дома! », –посоветовал Абдуль-Куддус Ашарин.



Зелиг Ашекенази также напомнил, что необходимо соблюдать требования губернатора и президента.



«Мы не проводим шаббат, а такой ситуации, чтоб мы его отменили, у нас никогда не было. Но я считаю, что мы сделали все правильно. Потому что у нас даже в заповеди написано, что необходимо охранять свою жизнь. Раз ситуация не позволяет молиться в синагоге, надо молиться дома!», – сказал раввин.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»